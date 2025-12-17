Путин об «Орешнике», «Буревестнике» и многом другом

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает «дипломатическое урегулирование конфликта» с Украиной «предпочтительным вариантом», однако «в случае отказа от разговора по существу» со стороны Киева и его западных партнеров Россия «будет добиваться своих целей военным путем».

Выступая на заседании коллегии Министерства обороны РФ, Путин сказал, что «одной из задач» является «создание и расширение буферной зоны безопасности» на украинской территории. По его словам, цели так называемой «специальной военной операции» будут достигнуты.

Путин также заявил, что российские вооруженные силы «сохраняют боеспособность на фоне продолжающейся военной помощи Украине со стороны стран НАТО» и, по его словам, «могут наращивать темпы наступательных действий, в том числе на стратегически важных направлениях».

Президент России также заявил о «расширении военных возможностей» Москвы. По его словам, в текущем году в состав ВМФ РФ были введены новые подводные лодки, а также 19 надводных кораблей и судов. До конца года, как заявил Путин, ракетный комплекс «Орешник» «планируется поставить на боевое дежурство». Он также упомянул системы «Буревестник» и «Посейдон» как «элементы стратегического сдерживания».

Путин подчеркнул, что ядерные силы России «продолжают играть ключевую роль в системе сдерживания и поддержании стратегической стабильности».

Утверждения о возможном нападении России на Европу он назвал «необоснованными», заявив, что европейские политики, по его мнению, «преувеличивают угрозу и нагнетают общественные страхи».