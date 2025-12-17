Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

USD 1.7000
Ульвия Худиева
15:20 379

В социальных сетях и некоторых местных СМИ распространились сообщения о сложностях, с которыми якобы сталкиваются граждане, следующие из Нахчывана в Баку, при прохождении таможенного контроля на посту «Билясувар». В опубликованных видеоматериалах утверждается, что пассажиры вынуждены часами ожидать проверки в холодную погоду без соответствующих разъяснений.

Подобные сообщения появлялись и ранее. Так, в начале прошлого месяца распространились видеокадры, где говорилось о сложностях при прохождении таможенного контроля пассажирами, прибывающими из Нахчывана. В качестве одной из возможных причин задержек указывалась перегруженность автобусов товаром, перевозимым торговцами, что приводит к трудностям с размещением багажа и, как следствие, задержкам при проведении таможенных процедур.

В Государственном таможенном комитете, комментируя haqqin.az ситуацию, сообщили, что в течение дня через таможенный пост «Билясувар» по маршруту Нахчыван – Баку проходят пять автобусов, которые в общей сложности перевозят более 200 пассажиров, а таможенный контроль осуществляется в оптимальные сроки.

В ведомстве пояснили, что 17 декабря частичное увеличение времени прохождения контроля было связано с массовым входом пассажиров на линию контроля, а также с несвоевременным представлением некоторыми лицами деклараций на ввозимые товары. В результате оперативно принятых мер в короткие сроки был обеспечен беспрепятственный и быстрый проход граждан. В ГТК отметили, что для обеспечения прохождения границы и таможенного оформления в оптимальные сроки гражданам рекомендуется строго соблюдать требования таможенного законодательства.

