Грузия закрывает Антикоррупционное бюро

Парламент Грузии окончательно принял закон, ликвидирующий Антикоррупционное бюро, учрежденное в 2022 году по рекомендации Евросоюза. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа, сообщает ТАСС.

За закон проголосовали 77 депутатов, он направлен на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. Антикоррупционное бюро должно прекратить работу 2 марта 2026 года, а его функции перейдут в Службу государственного аудита.

Как ранее отмечал спикер парламента Шалва Папуашвили, бюро занималось сбором и мониторингом деклараций должностных лиц, партий и НПО, но эти задачи теперь больше соответствуют компетенции Службы государственного аудита.

Антикоррупционное бюро было создано в конце 2022 года в рамках рекомендаций Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.