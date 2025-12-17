USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Министр обороны России о войне с НАТО

15:29

В 2025 году на военную службу по контракту в России поступили почти 410 тысяч человек, две трети из которых моложе 40 лет, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, НАТО «готовится к возможному столкновению с Россией на рубеже 2030-х годов», а политика стран Европы и альянса «создает предпосылки для продолжения боевых действий в Украине в 2026 году».

Белоусов заявил о необходимости «привлечения молодых специалистов до 35 лет для работы с беспилотными системами». Формирование российских войск беспилотных систем, по его словам, будет завершено в 2026 году.

Он заявил, что Украина «безуспешно пытается вернуть Купянск под контроль». По словам министра, темпы наступления группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» «выросли в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом», а Красный Лиман «перешел под контроль российских сил, что создает возможности для блокировки Славянска, важного логистического центра для ВСУ».

Белоусов также заявил о якобы захвате Покровска, Купянска, 24 населенных пунктов и 400 кв. км в Запорожской и Днепропетровской областях. По его словам, продолжается наступление на Гуляйполь, что, по его словам, создает условия для «захвата всего Запорожья». Взятие Димитрова и Покровска, по его оценке, станет «крупнейшим поражением для ВСУ на Донбассе за последнее время».

Министр обороны также заявил, что Вооруженные силы Украины якобы потеряли почти 500 тыс. военнослужащих, «а более 103 тыс. единиц вооружения, включая 5,5 тыс. западного производства, было уничтожено или захвачено, что вдвое превышает показатели 2024 года». Энергетические мощности Украины, по его словам, снижены более чем вдвое, при этом более 70% ТЭЦ и 37% ГЭС выведены из строя.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
15:20
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению
16 декабря 2025, 19:09
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться
16:21
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
16 декабря 2025, 18:19
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
15:15
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
14:10
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
13:55

