В 2025 году на военную службу по контракту в России поступили почти 410 тысяч человек, две трети из которых моложе 40 лет, заявил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, НАТО «готовится к возможному столкновению с Россией на рубеже 2030-х годов», а политика стран Европы и альянса «создает предпосылки для продолжения боевых действий в Украине в 2026 году».

Белоусов заявил о необходимости «привлечения молодых специалистов до 35 лет для работы с беспилотными системами». Формирование российских войск беспилотных систем, по его словам, будет завершено в 2026 году.

Он заявил, что Украина «безуспешно пытается вернуть Купянск под контроль». По словам министра, темпы наступления группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» «выросли в 1,5–2 раза по сравнению с прошлым годом», а Красный Лиман «перешел под контроль российских сил, что создает возможности для блокировки Славянска, важного логистического центра для ВСУ».

Белоусов также заявил о якобы захвате Покровска, Купянска, 24 населенных пунктов и 400 кв. км в Запорожской и Днепропетровской областях. По его словам, продолжается наступление на Гуляйполь, что, по его словам, создает условия для «захвата всего Запорожья». Взятие Димитрова и Покровска, по его оценке, станет «крупнейшим поражением для ВСУ на Донбассе за последнее время».

Министр обороны также заявил, что Вооруженные силы Украины якобы потеряли почти 500 тыс. военнослужащих, «а более 103 тыс. единиц вооружения, включая 5,5 тыс. западного производства, было уничтожено или захвачено, что вдвое превышает показатели 2024 года». Энергетические мощности Украины, по его словам, снижены более чем вдвое, при этом более 70% ТЭЦ и 37% ГЭС выведены из строя.