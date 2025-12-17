О важности чекапа и вреде болеутоляющих

Как известно, многие заболевания развиваются без симптомов. И именно чекап (полный осмотр) помогает найти проблему до того, как она примет угрожающий характер. Когда симптомы еще не проявились, изменения уже могут происходить в организме — на уровне крови, гормонов, внутренних органов. Чекап помогает диагностировать это на ранних этапах и принять меры.
Профилактика всегда дешевле лечения. Регулярный чекап позволяет избежать дорогостоящего лечения, а иногда и операций, и длительного восстановления. Вы тратите меньше времени на больницы и больше — на полноценную жизнь.
«В профилактических целях рекомендуется, чтобы каждый человек хотя бы раз в год проходил осмотр у терапевта», - сказала терапевт НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Вюсаля Мамедова в эфире, транслировавшемся на официальной странице Минздрава в Instagram.
По ее словам, это обследование должно включать общие анализы крови и мочи, измерение артериального давления, уровня глюкозы в крови, липидного профиля и расчет индекса массы тела.
«В зависимости от возраста и факторов риска рекомендуется электрокардиография, анализы функции печени и почек, а также осмотр глаз и зубов. Гинекологические и урологические профилактические осмотры обязательны как для женщин, так и для мужчин. На самом деле, даже если мы чувствуем себя хорошо, некоторые заболевания могут годами протекать без симптомов. Поэтому целесообразно раз в год проходить общий осмотр», - сказала В.Мамедова.
Она отметила, что некоторые жизнеугрожающие заболевания протекают бессимптомно, и к врачу обращаются уже когда слишком поздно... Болезнь прогрессирует, и вероятность выздоровления снижается, поэтому очень важно вовремя проходить плановые обследования.
Терапевт подчеркнула, что перед обследованиями также следует соблюдать некоторые инструкции: «Пациенты должны приходить на обследование натощак, потому что при осмотре может потребоваться анализ по какой-либо жалобе. Правильнее осматривать желчный пузырь, желчные протоки и поджелудочную железу на пустой желудок. Если пациент приходит на обследование после еды, то при ультразвуковом исследовании (сонография) могут быть упущены некоторые детали».
В.Мамедова отметила, что своевременное прохождение обследования многократно увеличивает шансы на благоприятный исход лечения и полное выздоровление.
«В настоящее время основным проверенным методом контроля здоровья является прохождение периодических профилактических осмотров и следование указаниям врача. Своевременное медицинское вмешательство помогает спасти жизнь пациента», - подчеркнула врач.
Еще один вопрос, который интересует многих людей, привыкших не обращать внимание на сигналы организма, говорящие о том, что со здоровьем имеются проблемы. Речь идет о болеутоляющих препаратах, на которые некоторые люди буквально подсаживаются. Есть ли какие-либо побочные эффекты от частого применения обезболивающих?
«Длительный и неконтролируемый прием обезболивающих может иметь серьезные негативные последствия для различных органов и систем человеческого организма», - сказала Мамедова. По ее словам, эти препараты в основном оказывают симптоматическое действие и не устраняют основную причину боли.
«Частое использование нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) повышает риск гастрита, язв и кровотечений в желудке и двенадцатиперстной кишке. В то же время эти препараты могут снижать почечный кровоток и приводить к развитию хронической почечной недостаточности, повышению артериального давления и сердечно-сосудистых осложнений. Обезболивающие считаются эффективными при кратковременном применении по рекомендации врача. Однако при длительном, неконтролируемом приеме без выяснения причины они могут нанести вред здоровью», - отметила терапевт.
Мамедова сообщила, что передозировка и длительное применение болеутоляющих лекарственных средств могут привести к токсическому повреждению печени, а в тяжелых случаях — к острой печеночной недостаточности.
«Помимо этого, оказывает раздражающее действие на желудок. При наличии язвы возникает риск кровотечения, а также на функции печени и почек. Опиоидосодержащие болеутоляющие препараты несут риск привыкания, нарушения ритма дыхания и психологических проблем. Обезболивающие снимают боль, однако не лечат ее причину. Кроме того, частое применение обезболивающих может привести к развитию лекарственно-индуцированного головного синдрома. В случае постоянной или рецидивирующей боли необходимо установить этиологическую причину, а лечение должно планироваться индивидуально врачом», - заключила врач.