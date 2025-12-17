О важности чекапа и вреде болеутоляющих

Как известно, многие заболевания развиваются без симптомов. И именно чекап (полный осмотр) помогает найти проблему до того, как она примет угрожающий характер. Когда симптомы еще не проявились, изменения уже могут происходить в организме — на уровне крови, гормонов, внутренних органов. Чекап помогает диагностировать это на ранних этапах и принять меры.

Профилактика всегда дешевле лечения. Регулярный чекап позволяет избежать дорогостоящего лечения, а иногда и операций, и длительного восстановления. Вы тратите меньше времени на больницы и больше — на полноценную жизнь.

«В профилактических целях рекомендуется, чтобы каждый человек хотя бы раз в год проходил осмотр у терапевта», - сказала терапевт НИИ медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Вюсаля Мамедова в эфире, транслировавшемся на официальной странице Минздрава в Instagram.

По ее словам, это обследование должно включать общие анализы крови и мочи, измерение артериального давления, уровня глюкозы в крови, липидного профиля и расчет индекса массы тела.

«В зависимости от возраста и факторов риска рекомендуется электрокардиография, анализы функции печени и почек, а также осмотр глаз и зубов. Гинекологические и урологические профилактические осмотры обязательны как для женщин, так и для мужчин. На самом деле, даже если мы чувствуем себя хорошо, некоторые заболевания могут годами протекать без симптомов. Поэтому целесообразно раз в год проходить общий осмотр», - сказала В.Мамедова.

Она отметила, что некоторые жизнеугрожающие заболевания протекают бессимптомно, и к врачу обращаются уже когда слишком поздно... Болезнь прогрессирует, и вероятность выздоровления снижается, поэтому очень важно вовремя проходить плановые обследования.