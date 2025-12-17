USD 1.7000
В Госдуме угрожают Казахстану

15:51 3300

Решение Казахстана наладить на своей территории производство артиллерийских снарядов стандарта НАТО — это «недружественный шаг по отношению к России», заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Мы стараемся не замечать, как братская с виду республика резво отказалась не только от русского языка, но и от кириллицы. Как устраивают «юрты незламности», поддерживая Украину. А теперь вот переходят на натовские стандарты боеприпасов, очевидно, собираясь в будущем отказаться от российских образцов вооружения, заменив их западными», — сказал Журавлев.

Он напомнил, что в 1992 году Казахстан включили в Совет североатлантического сотрудничества, а в 1994-м страна заключила рамочный договор с НАТО под названием «Партнерство во имя мира». «Сразу возникает вопрос — а почему НАТО так интересуется именно Казахстаном? Может, потому что он граничит с Россией, и из этой страны можно устроить очередной русофобский форпост? Все мы знаем, чем такое сотрудничество с НАТО обернулось для Киева», — сказал Журавлев.

Ранее высокопоставленный казахстанский военный сообщил телеканалу RTVI, что боеспособность армии страны на данный момент зависит от складов вооружения, оставшихся с советских времен, а также российских поставок.

Чтобы обеспечивать себя снарядами, Казахстан в рамках национального проекта ASPAN решил построить четыре военных завода, которые будут выпускать артиллерийские боеприпасы и мины не только российских образцов, но и стандартов НАТО. Общая стоимость проекта составляет около $1 млрд, а первый завод заработает уже в 2027 году.

ЭТО ВАЖНО

