В Азербайджане арестовали контрабандистов

Арестованы три человека, которых обвиняют в контрабанде сигарет. Как сообщает haqqin.az, капитан судна Эльшан Ахмедов, матрос Амид Сайылов и механик по имени Эльчин, разыскиваемые по уголовному делу в связи с контрабандой сигарет, которое расследует Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были задержаны в аэропорту несколько дней назад.

В качестве меры пресечения в отношении них избран арест.

Сообщается, что указанные лица являются сотрудниками ООО RR Caspi. Согласно обвинению, они доставили контрабанду на судне к причалу в поселке Алят и загрузили ее там на три грузовика. Сообщается, что судно, которое использовали контрабандисты, также принадлежит ООО RR Caspi.

Контрабандистам предъявлены обвинения по статьям 206.3.2, 213-1.2.1 и 213-1.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. В деле также упоминаются ООО Samaya Co LTD и ООО Samaya Logistic.

Сумма ущерба оценивается в 2 миллиона манатов.

Отметим, что начальник подразделения береговой охраны Государственной пограничной службы и контролер подразделения были задержаны ранее по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В отношении капитана Вюсала Садыгова и контролера были приняты превентивные меры.