В Азербайджане арестовали контрабандистов

Инара Рафикгызы
16:00 1209

Арестованы три человека, которых обвиняют в контрабанде сигарет. Как сообщает haqqin.az, капитан судна Эльшан Ахмедов, матрос Амид Сайылов и механик по имени Эльчин, разыскиваемые по уголовному делу в связи с контрабандой сигарет, которое расследует Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были задержаны в аэропорту несколько дней назад. 

В качестве меры пресечения в отношении них избран арест.

Сообщается, что указанные лица являются сотрудниками ООО RR Caspi. Согласно обвинению, они доставили контрабанду на судне к причалу в поселке Алят и загрузили ее там на три грузовика. Сообщается, что судно, которое использовали контрабандисты, также принадлежит ООО RR Caspi.

Контрабандистам предъявлены обвинения по статьям 206.3.2, 213-1.2.1 и 213-1.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана. В деле также упоминаются ООО Samaya Co LTD и ООО Samaya Logistic.

Сумма ущерба оценивается в 2 миллиона манатов.

Отметим, что начальник подразделения береговой охраны Государственной пограничной службы и контролер подразделения были задержаны ранее по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В отношении капитана Вюсала Садыгова и контролера были приняты превентивные меры.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4202
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10957
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3302
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3302
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5165
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2272
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6061
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2841
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2334
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2528
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

