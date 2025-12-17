Осло передаст Киеву ракеты и боеголовки

Норвегия профинансирует новый пакет помощи для Украины на сумму 3,2 млрд крон (EUR 269 млн 248 тыс.). Пакет состоит из вооружения и боеприпасов для истребителей F-16, а также противовоздушных ракет. Об этом сообщил премьер-министр Йонас Гар Стере.

«Сегодня я могу сообщить, что Норвегия профинансирует новый пакет вооружения для Украины на сумму 3,2 миллиарда крон. Пакет состоит из вооружения и боеприпасов для истребителей F-16, а также противовоздушных ракет. Норвегия покупает это оборудование у США в рамках установленной программы поддержки Украины», - сказал он на пресс-конференции в Осло в помещении правительства в среду.

Кроме поддержки Украины через программу Нансена, Норвегия активно участвует в политических переговорах, в частности, в Берлине в понедельник, отметил Стере.

«Сейчас идет реальная политическая и дипломатическая работа с целью достижения соглашения. Это происходит преимущественно между США и Украиной. В то же время продолжается постоянный контакт с европейскими советниками по вопросам безопасности. Целью является построение более прочного общего подхода между Украиной, США и Европой», - добавил он.

По словам главы правительства, Европа сама по себе не имеет достаточной силы, чтобы изменить политику России, и Украина знает, что американское участие в мирном процессе является решающим.

«В этой дипломатической работе стороны достигли наибольшего прогресса в вопросе гарантий безопасности. Стороны также работали над планом восстановления и экономического развития Украины. И здесь также достигнут значительный прогресс. Нерешенным вопросом остаются территории», - добавил Стере.

Он отметил, что это «судьбоносные дни для Украины», а следовательно, и для безопасности в Европе на многие годы вперед.