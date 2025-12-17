Мелони нашла формулу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о поддержке идеи использования замороженных российских активов для «репарационного займа» Украине при условии, что такое решение будет основано на прочной правовой базе. Об этом она сказала в ходе выступления в нижней палате итальянского парламента, сообщает Corriere della Sera.

«Италия считает священным принципом, что именно Россия должна платить за восстановление страны, на которую она напала, но это должно быть сделано на прочной правовой основе... Любой инструмент поддержки Киева должен всегда соответствовать нашим ценностям и правилам, на которых основано верховенство права», – отметила Мелони.

Глава итальянского правительства выразила мнение, что выработать решение по использованию российских активов в интересах Украины будет непросто, поскольку возражения могут последовать не только со стороны Бельгии.

«Мы считаем «недальновидным» сосредотачивать внимание на единственном субъекте, владеющем замороженными активами, то есть Бельгии, когда и другие страны-партнеры имеют замороженные активы в своих финансовых системах», – указал премьер.

Кроме того, она заявила о своей уверенности в том, что Россия «не настроена на конструктивный переговорный процесс», на что «указывают продолжительные удары по украинским городам». Она также отметила, что Москва выдвигает «необоснованные требования» по Донбассу в ходе переговоров.

«Россия увязла в жестокой позиционной войне, настолько, что с конца 2022 года ей удалось захватить лишь 1,45% территории Украины ценой огромных жертв в человеческих ресурсах и силах. Единственное, что может заставить Россию присоединиться к соглашению, – это настаивать на сдерживании», – утверждает Мелони.