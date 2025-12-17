USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Мелони нашла формулу

16:46

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о поддержке идеи использования замороженных российских активов для «репарационного займа» Украине при условии, что такое решение будет основано на прочной правовой базе. Об этом она сказала в ходе выступления в нижней палате итальянского парламента, сообщает Corriere della Sera.

«Италия считает священным принципом, что именно Россия должна платить за восстановление страны, на которую она напала, но это должно быть сделано на прочной правовой основе... Любой инструмент поддержки Киева должен всегда соответствовать нашим ценностям и правилам, на которых основано верховенство права», – отметила Мелони.

Глава итальянского правительства выразила мнение, что выработать решение по использованию российских активов в интересах Украины будет непросто, поскольку возражения могут последовать не только со стороны Бельгии.

«Мы считаем «недальновидным» сосредотачивать внимание на единственном субъекте, владеющем замороженными активами, то есть Бельгии, когда и другие страны-партнеры имеют замороженные активы в своих финансовых системах», – указал премьер.

Кроме того, она заявила о своей уверенности в том, что Россия «не настроена на конструктивный переговорный процесс», на что «указывают продолжительные удары по украинским городам». Она также отметила, что Москва выдвигает «необоснованные требования» по Донбассу в ходе переговоров.

«Россия увязла в жестокой позиционной войне, настолько, что с конца 2022 года ей удалось захватить лишь 1,45% территории Украины ценой огромных жертв в человеческих ресурсах и силах. Единственное, что может заставить Россию присоединиться к соглашению, – это настаивать на сдерживании», – утверждает Мелони.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4203
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10960
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3304
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3305
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5165
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2273
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6062
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2843
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2335
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2528
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

