Bakcell поддержал мероприятие «Инновационные решения в сфере инклюзивности»

Инновационный лидер Bakcell организовал мероприятие под названием «Инновационные решения в сфере инклюзивности» в кафе Kaşalata, учрежденном Общественным объединением Birgə və Sağlam.

Основной целью мероприятия стало содействие развитию инклюзивных подходов для людей с нейроразнообразием в условиях цифровизации, а также обсуждение существующих инновационных моделей решений в данной сфере. В мероприятии приняли участие около 40 гостей, включая представителей государственных структур, частных компаний, НПО и СМИ.

В рамках мероприятия состоялись широкие обсуждения, посвященные последним инновациям, применяемым в построении инклюзивного общества, расширению возможностей занятости и образования в данной сфере, а также внедрению моделей социального предпринимательства. Дискуссию модерировала основатель и председатель Общественного объединения Birgə və Sağlam Айтен Эйналова. В числе спикеров были депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, председатель Правления Государственного агентства занятости Садыг Алиев, директор Департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Фидан Тофиди, а также директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айсель Сулейманова.

«В основе инновационного подхода Bakcell лежит создание современных возможностей для каждого члена общества. Прочное сотрудничество с Birgə və Sağlam является наглядным подтверждением нашей постоянной поддержки в направлении формирования инклюзивного общества, и мы намерены расширять подобные инициативы в будущем», — отметила директор Bakcell по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Айсель Сулейманова.

В рамках стратегии поддержки формирования инклюзивного общества Bakcell на постоянной основе реализует проекты, направленные на развитие людей с нейроразнообразием, создание равных возможностей и расширение инклюзивных подходов. Посредством новых технологических и социальных инициатив компания вносит вклад в устойчивое развитие общества.

Общественное объединение Birgə və Sağlam поддерживает социальное благополучие людей с нейроразнообразием и их семей, а также реализует проекты, направленные на социальную интеграцию людей с аутизмом, развитие инклюзивного образования и расширение возможностей занятости.

Кафе Kaşalata, созданное по инициативе Общественного объединения Birgə və Sağlam, является важным социальным проектом, поддерживающим трудоустройство молодых людей с нейроразнообразием.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4207
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10961
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3305
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3307
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5165
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2276
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6062
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2843
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2335
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2529
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

