Названы главные угрозы для ЕС в 2026 году

Главными вызовами для Евросоюза в 2026 году могут стать прекращение огня в Украине на условиях России, а также риск гибридной войны или конфликта в «серой зоне». Это следует из оценки специалистов по безопасности, опрошенных Европейским университетским институтом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В исследовании приняли участие 500 специалистов.

«Безопасность ЕС находится под прямой угрозой [из-за] мирного соглашения, которое закрепит территориальные приобретения для Москвы, вознаградит агрессию и подорвет долгосрочную жизнеспособность Украины как суверенного демократического государства», – говорится в резюме опроса.

Мир на условиях, выгодных России, также станет сигналом того, что ЕС «не может формировать собственную среду безопасности или сдерживать будущие угрозы со стороны России», также сказано в нем.

Как ранее писала The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, 14 и 15 декабря в Берлине американские и европейские переговорщики на встречах с представителями Украины согласовали два документа о гарантиях безопасности Киеву. Они предусматривают усиление украинской армии, размещение европейских войск в стране в качестве сил сдерживания, а также более активное использование американской разведки.

В одном из документов зафиксированы «общие принципы», сопоставимые с гарантиями, закрепленными в пятой статье Североатлантического договора о коллективной защите. Вторую часть соглашения американские чиновники в беседе с NYT охарактеризовали как «оперативный документ для взаимодействия между военными». В нем речь идет о сотрудничестве американских и европейских сил с украинскими военными, призванном гарантировать, что боевые действия не возобновятся в ближайшие годы. По словам источников, документ содержит многочисленные конкретные директивы, «призванные успокоить Украину в различных сценариях».

При этом The Economist указывал, что пакет мер остается расплывчатым, не предусматривает присутствия американских войск на земле, а источники финансирования не определены, назвав такие гарантии «второсортными». Politico сообщало со ссылкой на американских чиновников, что предложение США носит ограниченный по времени характер.