Азербайджан и Израиль создали центр инновационного образования и предпринимательства Vistar

В рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития, Космического агентства Азербайджанской Республики и корпорации Israel Aerospace Industries в Азербайджане создан Центр передового опыта Vistar.
Миссия Центра заключается в поддержке инноваций в Азербайджане, развитии инновационного образования, стартапов и предпринимательства, а также в продвижении инновационного подхода в космической сфере и международного технологического сотрудничества.
В церемонии открытия Центра приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане, представители руководства корпорации Israel Aerospace Industries и Холонского технологического института, а также Министерства цифрового развития и транспорта и компании «Азеркосмос», входящей в структуру холдинга AZCON.
На официальной церемонии открытия Центра передового опыта Vistar министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем выступлении подчеркнул значение международного партнерства в контексте развития инновационной культуры:
«Мы расширяем сотрудничество с авторитетными глобальными технологическими лидерами, поддерживая их приход в Азербайджан и реализацию взаимовыгодных проектов. Создание Центра передового опыта станет стимулом для развития в стране высококонкурентных стартапов и инновационной культуры в целом».
С приветственным словом на мероприятии также выступил президент и главный исполнительный директор корпорации Israel Aerospace Industries Боаз Леви. Он отметил, что создание Центра является показателем поступательного развития отношений между Азербайджаном и Израилем:
«Между нашими странами всегда существовали отношения, основанные на взаимном доверии, и сегодня мы сделали важный шаг к укреплению технологического сотрудничества. Центр передового опыта Vistar откроет новые возможности для инноваторов, а технологическое партнерство между Азербайджаном и Израилем получит более динамичное развитие».
Отметим, что деятельность Центра передового опыта Vistar основана на образовательной и акселерационной модели, охватывающей сферы образования, инноваций, космической промышленности и исследований. В Центре с участием международных экспертов предусмотрено проведение обучающих программ, направленных на тестирование идей, создание прототипов, а также поддержку стартапов в привлечении инвестиций и выходе на новые рынки.