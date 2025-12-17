Азербайджан и Израиль создали центр инновационного образования и предпринимательства Vistar

В рамках сотрудничества Агентства инноваций и цифрового развития, Космического агентства Азербайджанской Республики и корпорации Israel Aerospace Industries в Азербайджане создан Центр передового опыта Vistar.

Миссия Центра заключается в поддержке инноваций в Азербайджане, развитии инновационного образования, стартапов и предпринимательства, а также в продвижении инновационного подхода в космической сфере и международного технологического сотрудничества.

В церемонии открытия Центра приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане, представители руководства корпорации Israel Aerospace Industries и Холонского технологического института, а также Министерства цифрового развития и транспорта и компании «Азеркосмос», входящей в структуру холдинга AZCON.

На официальной церемонии открытия Центра передового опыта Vistar министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем выступлении подчеркнул значение международного партнерства в контексте развития инновационной культуры:

«Мы расширяем сотрудничество с авторитетными глобальными технологическими лидерами, поддерживая их приход в Азербайджан и реализацию взаимовыгодных проектов. Создание Центра передового опыта станет стимулом для развития в стране высококонкурентных стартапов и инновационной культуры в целом».