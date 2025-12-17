«Бибиэйбат» остановил работу. Что будет с сотрудниками?

Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) опубликовало информацию по этому поводу. Сообщается, что «в последние годы ряд судов был выведен из эксплуатации, поскольку они исчерпали свой ресурс и не имеют заказчиков. И потому ожидается снижение количества судов на балансе компании по сравнению с предыдущими годами. Тот факт, что в настоящее время действуют три государственных судоремонтных и судостроительных завода и что основным заказчиком этих заводов является компания ASCO, обусловливает необходимость рассмотрения вопроса оптимизации судоремонтных услуг с точки зрения всех трех заводов. В этой связи был проведен анализ долгосрочного спроса на судоремонт и оценены возможности удовлетворения этого спроса. В результате анализа и оценок было установлено, что для удовлетворения спроса на судоремонт будет достаточно двух заводов.

В последние годы судоремонтный и судостроительный завод «Зых» вложил больше средств в улучшение своего технического состояния и модернизацию производства, а судоремонтный завод «Бибиэйбат» нуждается в дополнительных капиталовложениях. В то же время, учитывая наличие в стране современного завода, такого как Бакинский судостроительный завод (БГЗ), способного выполнять ремонтно-строительные работы, портфель ремонтных работ судоремонтного завода «Бибиэйбат» был передан/перемещен в БГЗ».

В компании заверили, что права и существующие рабочие места сотрудников, работающих на заводе, будут в полной мере учтены, для них будут созданы соответствующие возможности. В этой связи руководство ASCO также провело встречу с сотрудниками, выслушало их опасения и обратило их внимание на то, что ни один сотрудник не будет сокращен в ходе этого процесса.