«Бибиэйбат» остановил работу. Что будет с сотрудниками?

Ульвия Худиева, собкор
17:10 1917

Судоремонтный завод «Бибиэйбат» остановил работу. В социальных сетях распространились видео и фото рабочих, собравшихся на территории завода, сообщает haqqin.az.

Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) опубликовало информацию по этому поводу. Сообщается, что «в последние годы ряд судов был выведен из эксплуатации, поскольку они исчерпали свой ресурс и не имеют заказчиков. И потому ожидается снижение количества судов на балансе компании по сравнению с предыдущими годами. Тот факт, что в настоящее время действуют три государственных судоремонтных и судостроительных завода и что основным заказчиком этих заводов является компания ASCO, обусловливает необходимость рассмотрения вопроса оптимизации судоремонтных услуг с точки зрения всех трех заводов. В этой связи был проведен анализ долгосрочного спроса на судоремонт и оценены возможности удовлетворения этого спроса. В результате анализа и оценок было установлено, что для удовлетворения спроса на судоремонт будет достаточно двух заводов.

В последние годы судоремонтный и судостроительный завод «Зых» вложил больше средств в улучшение своего технического состояния и модернизацию производства, а судоремонтный завод «Бибиэйбат» нуждается в дополнительных капиталовложениях. В то же время, учитывая наличие в стране современного завода, такого как Бакинский судостроительный завод (БГЗ), способного выполнять ремонтно-строительные работы, портфель ремонтных работ судоремонтного завода «Бибиэйбат» был передан/перемещен в БГЗ».

В компании заверили, что права и существующие рабочие места сотрудников, работающих на заводе, будут в полной мере учтены, для них будут созданы соответствующие возможности. В этой связи руководство ASCO также провело встречу с сотрудниками, выслушало их опасения и обратило их внимание на то, что ни один сотрудник не будет сокращен в ходе этого процесса.

