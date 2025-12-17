Нетаньяху обвинил Австралию

USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что власти Австралии принимают недостаточно мер для борьбы с террором и антисемитизмом, и потребовал немедленно исправить это. С таким заявлением он выступил в ходе беседы с австралийскими евреями, пострадавшими в результате теракта в Сиднее 14 декабря, сообщила канцелярия главы правительства.

«Премьер-министр заявил, что эти преступные деяния являются следствием разгула антисемитизма на фоне бесхребетной политики органов власти и правительства Австралии, которые обязаны немедленно задействовать все имеющиеся инструменты для искоренения террора и восстановления безопасности для еврейских общин. Премьер-министр подчеркнул, что Государство Израиль поддерживает еврейскую общину Австралии, и также призвал поддержать посланников «Хабад» (иудейского религиозного движения) и евреев Австралии, которые, опираясь на глубокую веру и огромную духовную силу, твердо противостоят тем, кто желает нам зла», - говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии, телефонный разговор состоялся в среду утром, собеседниками Нетаньяху были посланник движения «Хабад» и глава раввинского суда в Сиднее раввин Йехорам Ульман - тесть раввина Эли Шлангера, убитого в результате теракта в Сиднее, - а также председатель Австралийско-израильского еврейского совета (AIJAC) адвокат Арсен Островский, который во время теракта был ранен и уже выписан из больницы. Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

