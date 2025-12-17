USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Определены победители лотереи Bir Bonus

17:12 377

Завершилась лотерея Bir Bonus, организованная экосистемой Bir. В розыгрыше, проходившем с 1 октября по 15 ноября, приняли участие клиенты, зарегистрировавшиеся на сайте Birbonus.az путем указания своего мобильного номера.

Уникальность лотереи в том, что участие принимали как пользователи, накапливающие бонусы, так и клиенты, расходующие их.

Накануне на официальных страницах Bir Bonus в социальных сетях в прямом эфире состоялся финальный этап розыгрыша, по итогам которого были определены победители. В финальном тираже лотереи, где зарегистрировались 240 358 клиентов, победители определялись случайным образом.

В результате 400 участников получили по 20 бонусов, 300 участников – по 50 бонусов, 200 участников – по 100 бонусов, а 100 участников стали обладателями 200 бонусов. Суперпризом лотереи, автомобилем Toyota Corolla, стал один счастливый победитель.

Список победителей: https://www.b-b.az/lwt1

Bir Bonus – единая программа лояльности экосистемы Bir, охватывающая Birbank, m10, Birmarket и другие бренды. Она предоставляет пользователям возможность зарабатывать бонусы и легко их расходовать у тысяч партнеров. Клиенты экосистемы автоматически подключаются к программе и получают доступ ко всем ее возможностям. Использовать бонусы можно удобно и повседневно – от оплаты проезда в BakıKart и пополнения мобильного баланса до заказов на Trendyol и покупок в Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10 и MilliÖn. Одновременно экосистема сотрудничает со стратегическими партнерами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4213
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10962
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3310
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3311
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5165
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2280
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6069
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2846
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2336
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2529
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

