Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Последний шанс для Абрамовича

Великобритания официально выдаст инструкции по переводу 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», на гуманитарные цели в Украине. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в выступлении перед Палатой общин, сообщает The Guardian.

Премьер-министр Великобритании заявил, что это «последний шанс» для Абрамовича перевести эти деньги Украине, иначе миллиардера ожидает судебный иск.

«Мое сообщение Абрамовичу таково: время истекает, выполните взятое на себя обязательство и заплатите сейчас. Если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд, чтобы каждая копейка досталась тем, чья жизнь была разрушена незаконной войной…» – заявил Кир Стармер в Палате общин.

Российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» в 2022 году под давлением британского правительства после вторжения России в Украину.

Абрамович получил лицензию от правительства Великобритании на продажу «Челси» при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине. Полученные от продажи клуба средства были размещены на банковском счете в Великобритании, контролируемом компанией Абрамовича Fordstam. 

Правительство Великобритании ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарные цели в Украине.

Как сообщалось, в марте тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить средства от продажи «Челси».

