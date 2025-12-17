В Минздраве встреча с резидент-координатором ООН

Согласно сообщению ведомства, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил на встрече, что развитие системы здравоохранения в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. По словам министра, реформы, проводимые в этой области, осуществляются в соответствии со стратегической линией развития, определенной президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Было подчеркнуто, что сотрудничество с международными партнерами, особенно с ООН, играет важную роль в обеспечении устойчивого развития сектора здравоохранения. Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.

Выразив благодарность за теплый прием, Владанка Андреева подчеркнула твердую приверженность Организации Объединенных Наций продолжению партнерства и сотрудничества с Азербайджаном, в частности, посредством реализации Рамочного документа ООН о сотрудничестве в области устойчивого развития, охватывающего 2026-2030-е годы. Высоко оценив достижения Азербайджана в области здравоохранения, резидент-координатор отметила, что ООН намерена и в дальнейшем продолжить сотрудничество с Министерством здравоохранения Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о существующих отношениях сотрудничества в области здравоохранения, а также о перспективах на будущее. Стороны подчеркнули важность совместных проектов, реализуемых в области здравоохранения между Азербайджаном и структурами ООН.