USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

«Мы что, дураки?...»: грузины отказались вводить санкции

17:37 869

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе выразил сомнение в отношении призывов к введению санкций против России, отметив, что такие меры могут негативно сказаться на экономике Грузии, передает «Имеди».

Каладзе охарактеризовал идею введения санкций против России как нереалистичную, подчеркнув, что европейские страны, призывающие Тбилиси к таким мерам, сами активно сотрудничают с Москвой.

«Какие санкции мы должны вводить против России? Они сами ведут обширную торговлю с Россией, те самые представители некоторых европейских стран, которые призывают нас ввести санкции. Посмотрите на статистику последних лет: посмотрите на их экономический оборот с Россией. Мы что, дураки?..» – парировал генсек правящей партии.

При этом он отметил, что санкции со стороны Грузии не окажут заметного влияния на российскую экономику, но могут негативно сказаться на благосостоянии страны и ее граждан.

Ранее Каладзе также заявлял, что отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы стал одной из причин, по которой страна не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4219
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10965
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3311
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3316
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5165
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2282
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6071
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2847
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2337
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2531
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

ЭТО ВАЖНО

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4219
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10965
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3311
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3316
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5165
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2282
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6071
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2847
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2337
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2531
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться