«Мы что, дураки?...»: грузины отказались вводить санкции

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе выразил сомнение в отношении призывов к введению санкций против России, отметив, что такие меры могут негативно сказаться на экономике Грузии, передает «Имеди».

Каладзе охарактеризовал идею введения санкций против России как нереалистичную, подчеркнув, что европейские страны, призывающие Тбилиси к таким мерам, сами активно сотрудничают с Москвой.

«Какие санкции мы должны вводить против России? Они сами ведут обширную торговлю с Россией, те самые представители некоторых европейских стран, которые призывают нас ввести санкции. Посмотрите на статистику последних лет: посмотрите на их экономический оборот с Россией. Мы что, дураки?..» – парировал генсек правящей партии.

При этом он отметил, что санкции со стороны Грузии не окажут заметного влияния на российскую экономику, но могут негативно сказаться на благосостоянии страны и ее граждан.

Ранее Каладзе также заявлял, что отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы стал одной из причин, по которой страна не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.