Награждены победители фото- и видеоконкурса «Наука и образование в объективе»

17 декабря состоялась церемония награждения победителей фото- и видеоконкурса «Наука и образование в объективе», организованного Министерством науки и образования.

Мероприятие, проходившее в Бакинском доме фотографии, посетили представители Министерства науки и образования и Профсоюза работников науки и образования, депутаты, члены жюри конкурса, руководители медиаорганизаций, участники конкурса и другие гости.

Мероприятию предшествовала выставка фото- и видеоработ, отобранных в рамках конкурса.

В рамках мероприятия также работала фотозона на тему «Гейдар Алиев и образование», автором которой выступил председатель жюри конкурса и личный фотограф общенационального лидера Гейдара Алиева Рафик Багиров. В зоне была представлена экспозиция из около 30 фотографий великого лидера Гейдара Алиева с учениками и студентами различных учебных заведений.

Выступая на церемонии награждения, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов поприветствовал гостей и отметил, что фотографии и видео являются важными инструментами, сохраняющими память и историю. Заместитель министра сказал, что фотография — это не просто изображение, а мощный инструмент, передающий людям эмоции и чувства.

Фирудин Гурбанов затронул этапы развития фотографии и отметил, что эта область стремительно переходит в цифровую эпоху.

Заместитель министра отметил, что особое значение имеет представление в рамках мероприятия фотозоны, посвященной великому лидеру, и рассказал о высоком внимании и заботе, которые Гейдар Алиев уделял сфере образования. Фирудин Гурбанов заявил, что образовательная политика, заложенная великим лидером, успешно продолжается и сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

В заключение своего выступления заместитель министра поздравил победителей и выразил благодарность организаторам конкурса и жюри.

В своем выступлении депутат Эльчин Мирзабайли отметил, что фото- и видеоискусство являются важным средством сохранения истории и передачи ее будущим поколениям. Подчеркнув, что будущее азербайджанского народа тесно связано с наукой и образованием, депутат отметил, что подобные конкурсы вносят значительный вклад в развитие фотографии и фотогалерейного искусства. В заключение он поздравил победителей конкурса и пожелал участникам успехов.

Председатель жюри конкурса Рафик Багиров высоко оценил организацию подобного конкурса Министерством науки и образования и выразил свою благодарность. Он поделился воспоминаниями о времени работы личным фотографом великого лидера Гейдара Алиева и рассказал об историческом и духовном значении тех лет.

Рафик Багиров отметил, что подобные конкурсы вносят значительный вклад в развитие фото- и видеоискусства и сохранение исторической памяти, и призвал всех активно участвовать в подобных инициативах в будущем. В заключение своего выступления он еще раз выразил благодарность Министерству науки и образования за организацию конкурса.

В выступлениях подчеркивалась важность конкурса с точки зрения популяризации визуального выражения процессов, происходящих в области науки и образования, а также повышения активного участия творческих личностей и представителей СМИ в этой сфере.

Затем победителям были вручены дипломы и призы. Занявшим первые три места в категории «Фото» были вручены дипломы, а авторам пяти лучших работ — поощрительные сертификаты. Победители, занявшие первые три места в категории «Видео», были награждены дипломами. Остальным участникам были вручены сертификаты за участие в конкурсе.

Было отмечено, что в конкурсе, проходившем в двух категориях – фото- и видеоконтент, приняли участие профессиональные и любительские создатели визуального контента, фотожурналисты и представители СМИ. Всего на конкурс было подано около 100 заявок, из которых 245 работ были приняты. Из принятых работ 10 были видеоматериалами и 235 – фотоматериалами. В соответствии с правилами конкурса жюри оценило 25 работ, отвечающих техническим критериям.

Конкурс, посвященный 150-летию азербайджанской национальной прессы, был организован в партнерстве с Профсоюзом работников науки и образования при поддержке Təhsil TV и газеты Azərbaycan müəllimi.

Главная цель конкурса заключалась в повышении вовлеченности заинтересованных сторон в научно-образовательный процесс и в стимулировании создания высококачественного и креативного визуального контента путем рассмотрения актуальных тем с разных точек зрения.