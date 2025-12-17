USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Сын экс-главы Мингячевира требует строгого наказания для обвиняемых

из зала суда
Инара Рафикгызы
18:00

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по делу Аруза Алиева и Эхтирама Бабаева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в отношении сына бывшего главы Исполнительной власти Мингячевира Лютвели Бабаева — Бабали Бабазаде.

Как сообщает haqqin.az, представитель потерпевшего ходатайствовал о проведении процесса в закрытом режиме, сославшись на публикации в СМИ, не отражающие действительность, и оскорбительные комментарии в социальных сетях, негативно влияющие на семью потерпевшего. Суд ходатайство отклонил.

В качестве свидетеля был допрошен сам Бабали Бабазаде, подтвердивший показания, данные им на следствии. Он заявил, что считает себя главным пострадавшим в этом деле и потребовал строгого наказания для обоих обвиняемых. Суд также отклонил ходатайство адвокатов о замене меры пресечения для их подзащитных с ареста на домашний арест. Очередное заседание назначено на 15 января.

Отметим, в ходе расследования выяснилось, что у строительной компании Бабали Бабазаде образовалась налоговая задолженность в 1 миллион манатов. По этому поводу ему было направлено официальное письмо с требованием оплаты. Столкнувшись с данной проблемой, Бабазаде обратился за помощью к своему другу Арузу Алиеву. Аруз Алиев, ранее работавший главным врачом в Uniklinika, посоветовал другу покинуть страну, чтобы избежать налоговых проблем. В сговоре со своим знакомым Эхтирамом Керимовым он помог сыну бывшего главы ИВ уехать в Турцию. Бабазаде выехал за границу и выдал Арузу Алиеву и Эхтираму Керимову генеральную доверенность на управление своим имуществом в Азербайджане. Впоследствии эти объекты были выставлены на продажу. Пока Бабазаде находился в Турции, один из его домов и коммерческий объект были проданы.

Отец потерпевшего, Лютвели Бабаев, занимал пост главы Исполнительной власти города Мингячевир в 2005–2007 годах, а затем возглавлял Исполнительную власть Зардабского района с 2007 по 2019 год.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4222
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10968
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3312
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3320
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5167
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2283
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6075
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2852
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2339
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2531
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

