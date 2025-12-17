USD 1.7000
Иранские хакеры взломали телефон экс-премьера Израиля

18:10 125

Иранская хакерская группа Handala заявила о взломе мобильного телефона бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Об этом сообщает vesty.co.il.

По утверждению представителей группы, им удалось получить доступ к iPhone 13, принадлежавшему экс-главе израильского правительства. В опубликованном обращении хакеры заявили, что Израиль позиционировал себя как образец кибербезопасности, однако, по их словам, защита устройства оказалась уязвимой.

«Вы гордились тем, что являетесь примером кибербезопасности для всего мира. Тем не менее ваш iPhone 13 оказался в наших руках», — говорится в заявлении группы.

В офисе Нафтали Беннета отреагировали на сообщения, отметив, что инцидент находится в ведении профильных служб безопасности и кибербезопасности. Также было заявлено, что указанное мобильное устройство в настоящее время не используется.

Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 4222
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 10968
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 3313
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 3321
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это?
Китай с Украиной сбили нефть ниже 60. Что это? наш обзор; все еще актуально
16 декабря 2025, 18:19 5167
Министр обороны России о войне с НАТО
Министр обороны России о войне с НАТО
15:29 2284
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 6077
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
Контрнаступление ВСУ: отбросили россиян от Купянска, часть Покровска под контролем
14:39 2852
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
Как абитуриенты хотели обмануть Государственный экзаменационный центр
14:22 2339
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну
Глава МВД Турции дал обещание патриарху Машаляну фото
14:10 2532
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»...
Ильхам Алиев в Абу-Даби: переговоры, «Игры будущего»... фото; обновлено 13:55
13:55 3624

