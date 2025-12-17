Иранские хакеры взломали телефон экс-премьера Израиля

Об этом сообщает vesty.co.il.

По утверждению представителей группы, им удалось получить доступ к iPhone 13, принадлежавшему экс-главе израильского правительства. В опубликованном обращении хакеры заявили, что Израиль позиционировал себя как образец кибербезопасности, однако, по их словам, защита устройства оказалась уязвимой.

«Вы гордились тем, что являетесь примером кибербезопасности для всего мира. Тем не менее ваш iPhone 13 оказался в наших руках», — говорится в заявлении группы.

В офисе Нафтали Беннета отреагировали на сообщения, отметив, что инцидент находится в ведении профильных служб безопасности и кибербезопасности. Также было заявлено, что указанное мобильное устройство в настоящее время не используется.