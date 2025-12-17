USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Европарламент одобрил план отказа ЕС от импорта российского газа

18:22 708

Европарламент одобрил план о поэтапном отказе от импорта российского газа к концу 2027 года. За инициативу проголосовали 500 депутатов, против — 120. Еще 32 европейских парламентария воздержались от голосования.

Послы Евросоюза утвердили план 10 декабря. Теперь, после решения Европарламента, закон отправят на голосование министров стран ЕС. Его могут принять большинством голосов, несмотря на противодействие Венгрии и Словакии.

Предполагается, что ЕС откажется от импорта сжиженного природного газа с конца 2026 года, от трубопроводного газа — осенью 2027-го. В проекте предусмотрена возможность закупок при определенных условиях: по краткосрочным контрактам (четыре недели с возможностью продления) и только «для урегулирования кризиса» - в случае чрезвычайной ситуации.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны, как и их коллеги из Словакии, планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по полному отказу от российских энергоносителей. По его словам, подобное решение требует единогласного одобрения. Обе страны получают нефть и газ из РФ по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток».

Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
15:15 7381
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
19:16 2308
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 1691
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 1507
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
13:47 8505
Провал неминуем. Все решится на поле боя
16 декабря 2025, 23:48 11518
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 4502
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
15:20 6139
Иран проснулся… и напал на Армению
16 декабря 2025, 19:09 11638
Путин не намерен останавливаться
16:21 4501
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 5064

