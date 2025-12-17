Warner Bros. отказался от сделки с Paramount

Совет директоров призвал акционеров Warner Bros. не принимать предложение Paramount о продаже акций по цене 30 долларов за бумагу и не отказываться от ранее согласованной сделки с Netflix.

Предложение Paramount остается действительным до 8 января 2026 года.

В письме совета директоров отмечается, что Paramount, по их мнению, неоднократно вводила акционеров в заблуждение, а сама сделка связана с «многочисленными и значительными рисками».

«Мы уверены, что сделка с Netflix представляет собой более выгодный и надежный путь для наших акционеров», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Джаред Кушнер не будет финансировать попытку Paramount Global приобрести Warner Bros. Discovery, сообщает CNBC. Зять президента США Дональда Трампа рассматривался в качестве одного из кредиторов возможной сделки.

5 декабря Netflix объявил о достижении договоренности с Warner Bros. Discovery. В рамках соглашения стриминговый сервис должен приобрести у WBD активы, включая HBO Max, киностудии и другие подразделения за 82,7 млрд долларов.

Сделка вызвала критику со стороны ряда экспертов и политиков. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение требует пересмотра, поскольку может привести к созданию компании со «слишком большой долей рынка». По его словам, сделка Netflix с Warner Bros. «может стать проблемой», учитывая доминирующее положение стримингового сервиса.

Отмечается, что Ларри Эллисон, миллиардер и председатель совета директоров Oracle, а также отец главы Paramount Дэвида Эллисона, имеет тесные связи с Белым домом. По данным СМИ, Paramount в попытке сорвать сделку Netflix и Warner Bros. привлекала финансирование из суверенных фондов стран Ближнего Востока, а также от компании Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру.