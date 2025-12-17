USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Подписаться на уведомления
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Warner Bros. отказался от сделки с Paramount

18:38 848

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил предложение Paramount Skydance о покупке медиахолдинга за 108,4 миллиарда долларов, сообщает агентство Reuters.

Совет директоров призвал акционеров Warner Bros. не принимать предложение Paramount о продаже акций по цене 30 долларов за бумагу и не отказываться от ранее согласованной сделки с Netflix.

Предложение Paramount остается действительным до 8 января 2026 года.

В письме совета директоров отмечается, что Paramount, по их мнению, неоднократно вводила акционеров в заблуждение, а сама сделка связана с «многочисленными и значительными рисками».

«Мы уверены, что сделка с Netflix представляет собой более выгодный и надежный путь для наших акционеров», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Джаред Кушнер не будет финансировать попытку Paramount Global приобрести Warner Bros. Discovery, сообщает CNBC. Зять президента США Дональда Трампа рассматривался в качестве одного из кредиторов возможной сделки.

5 декабря Netflix объявил о достижении договоренности с Warner Bros. Discovery. В рамках соглашения стриминговый сервис должен приобрести у WBD активы, включая HBO Max, киностудии и другие подразделения за 82,7 млрд долларов.

Сделка вызвала критику со стороны ряда экспертов и политиков. Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение требует пересмотра, поскольку может привести к созданию компании со «слишком большой долей рынка». По его словам, сделка Netflix с Warner Bros. «может стать проблемой», учитывая доминирующее положение стримингового сервиса.

Отмечается, что Ларри Эллисон, миллиардер и председатель совета директоров Oracle, а также отец главы Paramount Дэвида Эллисона, имеет тесные связи с Белым домом. По данным СМИ, Paramount в попытке сорвать сделку Netflix и Warner Bros. привлекала финансирование из суверенных фондов стран Ближнего Востока, а также от компании Affinity Partners, принадлежащей Джареду Кушнеру.

Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 7382
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
19:16 2311
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 1692
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 1510
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 8505
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 11518
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 4503
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 6140
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 11638
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 4501
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 5064

ЭТО ВАЖНО

Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 7382
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
19:16 2311
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 1692
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 1510
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 8505
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 11518
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 4503
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 6140
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 11638
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 4501
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 5064
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться