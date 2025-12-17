USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Выборы в Грузии пройдут без голосования за рубежом

18:54 619

Парламент Грузии в среду утвердил поправки в Избирательный кодекс, предусматривающие проведение голосования на парламентских выборах исключительно на территории страны.

Как заявил журналистам один из авторов инициативы, председатель парламентского комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе, очередные парламентские выборы, запланированные на 2028 год, будут проходить только в пределах Грузии. Избирательные участки за рубежом открываться не будут.

По его словам, принятие поправок обусловлено необходимостью предотвращения внешнего вмешательства в процесс голосования грузинских граждан, находящихся за границей.

Согласно официальным данным, на парламентских выборах 2024 года за пределами Грузии были открыты 60 избирательных участков, где проголосовали около 34 тысяч граждан. В то же время на территории страны в выборах приняли участие более двух миллионов избирателей.

В настоящее время парламент Грузии, состоящий из 150 депутатов, представлен 89 депутатами правящей партии «Грузинская мечта» и 12 депутатами оппозиционной партии «За Грузию». Еще 49 депутатов от оппозиционных партий отказались от мандатов, заявив, что выборы, состоявшиеся в октябре 2024 года, были сфальсифицированы.

