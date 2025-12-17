Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли

Содержание члена Национального совета, бывшего депутата Гюльтекин Гаджибейли в пункте временного содержания для выдворяемых лиц в Турции признано законным.

Об этом Гаджибейли сообщила на своей странице в социальных сетях.

По ее словам, суд рассмотрел поданную ею жалобу на содержание в Центре временного содержания для выдворяемых в Чаталдже, однако отказал в ее удовлетворении.

Ранее в отношении Гюльтекин Гаджибейли было принято решение о депортации из Турции сроком на пять лет.

Напомним, Гаджибейли была вызвана на допрос в Службу государственной безопасности Азербайджана в рамках дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях. Однако она отказалась возвращаться из Турции в Азербайджан, после чего была задержана турецкими властями.