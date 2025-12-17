В Лондоне заявили о прогрессе по Украине

В переговорах по завершению войны между Россией и Украиной наблюдаются признаки прогресса. Стороны продвинулись дальше, чем на любом этапе с начала конфликта.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в соцсети X.

По его словам, в течение 2025 года партнеры Украины в рамках формата «Рамштайн» взяли на себя обязательства по оказанию помощи украинским вооруженным силам на сумму около 50 млрд фунтов стерлингов (примерно 66,5 млрд долларов).

Хили отметил, что текущий период является одним из наиболее важных этапов войны между Россией и Украиной. Усилия США по достижению мирного урегулирования, по его словам, «продвигаются вперед».

«В Берлине появились признаки прогресса в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо за время этой войны», — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что Великобритания продолжает инвестировать в подготовку своих войск и вооруженных сил, чтобы быть готовой к возможному развертыванию после достижения мира — с подразделениями на земле и авиацией в воздухе.

При этом Хили заявил, что западные страны должны активизировать поддержку Украины, в том числе в зимний период, чтобы усилить переговорные позиции и обеспечить защиту гражданского населения от ударов.

На днях в Берлине состоялись переговоры между украинскими и американскими представителями. В них приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, специальный представитель президента США Стивен Уиткофф и советник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер.

По информации западных СМИ, неназванный американский чиновник сообщил, что Украина и США согласовали около 90% обсуждаемых вопросов. Также отмечается, что президент США Дональд Трамп положительно оценил результаты переговоров.

Ожидается, что в ближайшие выходные состоится новый раунд консультаций между украинскими и американскими официальными лицами.