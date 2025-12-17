Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35

Турция рассматривает возможность отказа от российской системы противовоздушной обороны С-400, приобретенной почти десять лет назад, с целью восстановления отношений с США и возвращения в программу производства истребителей F-35, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе поднимал этот вопрос в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным, однако в Кремле отрицают факт подобных обсуждений.

Вашингтон на протяжении длительного времени настаивал на том, чтобы Анкара отказалась от С-400. Это стало причиной введения американских санкций и исключения Турции из программы F-35 в 2019 году.

Отказ от российской системы ПВО может открыть путь к снятию ограничений и восстановлению сотрудничества между Турцией и США в оборонной сфере. Кроме того, Анкара, как отмечается, добивается компенсации со стороны России за С-400, в том числе в форме поставок энергоресурсов.