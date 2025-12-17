USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35

19:46 1704

Турция рассматривает возможность отказа от российской системы противовоздушной обороны С-400, приобретенной почти десять лет назад, с целью восстановления отношений с США и возвращения в программу производства истребителей F-35, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе поднимал этот вопрос в ходе контактов с президентом России Владимиром Путиным, однако в Кремле отрицают факт подобных обсуждений.

Вашингтон на протяжении длительного времени настаивал на том, чтобы Анкара отказалась от С-400. Это стало причиной введения американских санкций и исключения Турции из программы F-35 в 2019 году.

Отказ от российской системы ПВО может открыть путь к снятию ограничений и восстановлению сотрудничества между Турцией и США в оборонной сфере. Кроме того, Анкара, как отмечается, добивается компенсации со стороны России за С-400, в том числе в форме поставок энергоресурсов.

Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля
Америка готовит новый удар по России. Реакция Кремля если Москва пойдет в отказ; обновлено 15:15
15:15 7386
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
Суд отказал Гюльтекин Гаджибейли
19:16 2321
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 1705
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 1516
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 8509
Провал неминуем. Все решится на поле боя
Провал неминуем. Все решится на поле боя наша аналитика
16 декабря 2025, 23:48 11520
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 4509
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 6145
Иран проснулся… и напал на Армению
Иран проснулся… и напал на Армению новый поворот; все еще актуально
16 декабря 2025, 19:09 11640
Путин не намерен останавливаться
Путин не намерен останавливаться обновлено 16:21
16:21 4505
В Госдуме угрожают Казахстану
В Госдуме угрожают Казахстану
15:51 5066

