Минобороны России впервые раскрыло траты на войну

Минобороны России впервые раскрыло данные о расходах на войну. В 2025 году траты превысили 11 трлн рублей (около 140 млрд долларов).

Согласно презентации министра обороны Андрея Белоусова, представленной на заседании коллегии ведомства, расходы государственного бюджета, непосредственно связанные с войной, в 2025 году достигли 5,1% ВВП России.

С учетом прогнозируемого Минэкономразвития объема ВВП на 2025 год в 217,3 трлн рублей, расходы на войну оцениваются в 11,1 трлн рублей (примерно 140 млрд долларов).

Как отмечает издание Faridaily, Минобороны впервые публично раскрывает именно эти расходы. Ранее публиковались лишь данные по статье «Национальная оборона», которая включает не только текущие военные траты, но и инвестиции в строительство, разработку вооружений и другие направления.

По статье «Национальная оборона» в нынешнем году было израсходовано 13 трлн рублей (около 164 млрд долларов). Это превышает совокупные расходы по статьям «Социальная политика» — 6,9 трлн рублей (около 87 млрд долларов) и «Национальная экономика» — 4,4 трлн рублей (примерно 55 млрд долларов).