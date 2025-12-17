USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Евросоюз решает судьбу кредита для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров стран Европейского союза. Одной из ключевых тем саммита станет обсуждение так называемого «репарационного кредита» для Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, украинский лидер намерен заручиться поддержкой инициативы Еврокомиссии, согласно которой кредит должен быть обеспечен замороженными активами России. Саммит ЕС пройдет 18–19 декабря.

Как отмечает Bloomberg, европейские лидеры уже несколько недель пытаются согласовать параметры «репарационного кредита», однако процесс осложнился из-за позиции Бельгии. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранится основная часть замороженных российских активов.

Бельгия настаивает на получении юридических и финансовых гарантий на случай возможных ответных шагов со стороны Москвы или при ситуации, если Россия добьется возврата активов через судебные механизмы.

План Еврокомиссии предусматривает использование российских средств для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро (около 106 млрд долларов) в течение ближайших двух лет. В случае, если договориться не удастся, странам ЕС придется рассматривать временные схемы финансирования.

Для утверждения инициативы требуется согласие всех государств — членов Евросоюза. Ключевое голосование ожидается именно на предстоящем саммите.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что переговоры по «репарационному кредиту» становятся все более сложными, отметив наличие значительного давления в ходе обсуждений. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц оценивает вероятность одобрения инициативы на уровне 50%.

