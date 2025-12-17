USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Недоброжелатели Турции объединяются

20:42

Греция, Израиль и Кипр рассматривают возможность формирования совместной бригады быстрого реагирования для действий в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщают кипрские СМИ. Инициатива обсуждается на фоне активизации трехсторонних консультаций, включая недавние и запланированные встречи на высоком военном и политическом уровнях.

По данным СМИ, предполагаемая численность соединения может составить до 2,5 тыс. военнослужащих: около 1 тыс. от Греции и Израиля и до 500 от Кипра. Подразделение планируется использовать в формате быстрого развертывания, без постоянного базирования в виде единой структуры.

Как отмечают греческие СМИ со ссылкой на официальные источники, речь идет о гибком механизме взаимодействия, способном оперативно действовать на суше, на море и в воздухе в случае кризисных ситуаций в Восточном Средиземноморье.

План также предусматривает авиационную и морскую поддержку, включая боевую авиацию, фрегаты и подводные лодки. В качестве возможных районов развертывания рассматриваются греческие острова Родос и Карпатос, территория Кипра, а также военные базы в Израиле.

Одной из задач возможного формирования называется защита критически важной морской инфраструктуры, включая энергетические коммуникации и подводные кабели, а также реагирование на риски эскалации в регионе.

Окончательных решений о создании бригады пока не принято. Обсуждения носят предварительный характер и проходят в рамках углубления трехстороннего диалога между странами.

