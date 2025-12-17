USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В Германии требуют закрыть Русский дом в Берлине

20:57 776

В Берлине растет политическое давление по вопросу закрытия Русского дома.

Как сообщает ntv, за закрытие учреждения выступают представители как правящей партии, так и оппозиционной партии «зеленых».

«Это политический инструмент России, который нагло обходит санкции, и должен быть немедленно закрыт», — заявил политик от правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, назвав Русский дом продолжением Кремля и «центром дезинформации».

Статус Русского дома в Берлине и Goethe-Institut в Москве регулируется немецко-российским соглашением от 2011 года. Несмотря на войну в Украине, соглашение остается в силе и предусматривает, что Германия ежегодно оплачивает 70 000 евро налога на недвижимость за комплекс на Фридрихштрассе.

Депутат от «зеленых» Робин Вагенер подчеркнул: «Не может быть, чтобы этот пропагандистский орган продолжал получать от нас деньги, в то время как россияне использовали бы его для ведения информационной войны против нас».

Оператор Русского дома — государственная компания «Россотрудничество», которая с июля 2022 года находится в санкционном списке ЕС. Прокуратура Берлина ведет расследование «против неизвестных лиц или арендаторов Русского дома за нарушение Закона о внешней торговле и платежах».

Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
22:54 685
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
22:22 1406
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
20:59 1835
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 5524
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
22:07 630
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
21:13 1428
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 4013
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 7094
Америка готовит новый удар по России?
Америка готовит новый удар по России? обновлено 22:35
22:35 8807
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 3381
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 9045

