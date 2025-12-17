Как сообщает ntv, за закрытие учреждения выступают представители как правящей партии, так и оппозиционной партии «зеленых».

«Это политический инструмент России, который нагло обходит санкции, и должен быть немедленно закрыт», — заявил политик от правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, назвав Русский дом продолжением Кремля и «центром дезинформации».

Статус Русского дома в Берлине и Goethe-Institut в Москве регулируется немецко-российским соглашением от 2011 года. Несмотря на войну в Украине, соглашение остается в силе и предусматривает, что Германия ежегодно оплачивает 70 000 евро налога на недвижимость за комплекс на Фридрихштрассе.

Депутат от «зеленых» Робин Вагенер подчеркнул: «Не может быть, чтобы этот пропагандистский орган продолжал получать от нас деньги, в то время как россияне использовали бы его для ведения информационной войны против нас».

Оператор Русского дома — государственная компания «Россотрудничество», которая с июля 2022 года находится в санкционном списке ЕС. Прокуратура Берлина ведет расследование «против неизвестных лиц или арендаторов Русского дома за нарушение Закона о внешней торговле и платежах».