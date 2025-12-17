USD 1.7000
США и Европа делят российские деньги

21:13 1429

Европа получила четкие сигналы, что администрация США хочет использовать замороженные российские активы в качестве инструмента урегулирования войны в Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

Это порождает опасения по поводу возможного столкновения Вашингтона с европейскими лидерами, которые намерены направить эти активы на помощь Украине, говорится в статье. Вашингтон предлагал другой вариант, напоминает издание, отмечая, что судьба замороженных российских активов фигурировала в изначальном мирном плане из 28 пунктов. $100 млрд предлагалось вложить в постконфликтное восстановление и инвестиции в Украине, а оставшуюся часть — в совместный американо-российский инвестиционный фонд.

Теперь европейские лидеры, включая премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, оказались под давлением со стороны Вашингтона. Это связано с тем, что Россия, как утверждают источники издания, пытается убедить Белый дом помочь изъять свои активы у Европы, пообещав США долю в их использовании.

«Раньше велись жаркие споры о том, стоит ли конфисковывать активы или нет, но теперь вопрос в том, что, если ЕС не конфискует активы, это сделают США», — сказала научный эксперт и бывший советник французского казначейства в России Агата Демаре. Вопрос перешел из разряда, будут ли конфискованы активы, в плоскость — кем, подчеркнула она. Это полностью меняет ход дискуссии, считает эксперт.

Независимо от исхода голосования на саммите лидеров ЕС, европейские чиновники по вопросам безопасности заявили, что готовятся к дальнейшим российским угрозам, в том числе в отношении банковской системы и бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть активов. «Мы ожидаем усиления гибридной войны, начиная с этих выходных», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник по вопросам безопасности.

Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
22:54 688
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
22:22 1407
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
20:59 1836
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 5524
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
22:07 631
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
21:13 1430
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 4013
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 7094
Америка готовит новый удар по России?
Америка готовит новый удар по России? обновлено 22:35
22:35 8809
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 3382
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 9045

