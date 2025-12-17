USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

В Грузии назвали размер прожиточного минимума

21:29 1284

В Грузии прожиточный минимум составляет 255 лари в месяц (около 94 долларов). Соответствующие данные за январь–ноябрь 2025 года опубликовала Национальная служба статистики «Сакстат».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23 лари, или примерно на 10%, сообщает Newsgeorgia.

Речь идет о минимальной сумме, включающей исключительно расходы на продукты питания, необходимые для выживания «среднестатистического гражданина».

Отдельно рассчитывается прожиточный минимум для «трудоспособного гражданина мужского пола». Он составляет 288 лари в месяц (немногим более 100 долларов). Продовольственный набор в этом расчете предусматривает потребление 2300 килокалорий в сутки.

Размер пенсии по возрасту в Грузии составляет 350 лари, а для граждан старше 70 лет — 450 лари.

Средняя номинальная заработная плата в стране с учетом подоходного налога по итогам третьего квартала 2025 года достигла 2271,6 лари, свидетельствуют данные «Сакстата».

Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
22:54 693
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
22:22 1407
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
20:59 1836
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 5525
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
22:07 631
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
21:13 1431
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 4014
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 7096
Америка готовит новый удар по России?
Америка готовит новый удар по России? обновлено 22:35
22:35 8811
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 3382
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 9045
