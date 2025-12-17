В Грузии назвали размер прожиточного минимума

В Грузии прожиточный минимум составляет 255 лари в месяц (около 94 долларов). Соответствующие данные за январь–ноябрь 2025 года опубликовала Национальная служба статистики «Сакстат».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23 лари, или примерно на 10%, сообщает Newsgeorgia.

Речь идет о минимальной сумме, включающей исключительно расходы на продукты питания, необходимые для выживания «среднестатистического гражданина».

Отдельно рассчитывается прожиточный минимум для «трудоспособного гражданина мужского пола». Он составляет 288 лари в месяц (немногим более 100 долларов). Продовольственный набор в этом расчете предусматривает потребление 2300 килокалорий в сутки.

Размер пенсии по возрасту в Грузии составляет 350 лари, а для граждан старше 70 лет — 450 лари.

Средняя номинальная заработная плата в стране с учетом подоходного налога по итогам третьего квартала 2025 года достигла 2271,6 лари, свидетельствуют данные «Сакстата».