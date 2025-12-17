USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Новость дня
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Зеленский призвал Трампа отреагировать на слова Путина

21:44 1604

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заявлениях Москвы содержатся сигналы о намерении продолжать войну в следующем году. Об этом он сказал в вечернем обращении.

«Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы о том, что следующий год готовится как год войны. Это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые нередко заявляют, что Россия якобы стремится к завершению войны», — отметил Зеленский.

По его словам, подобные сигналы необходимо учитывать, поскольку, как считает президент Украины, в такой ситуации дипломатические процессы могут использоваться для давления и затягивания решений.

Зеленский также заявил о необходимости усиления поддержки со стороны партнеров и принятия конкретных шагов в сфере безопасности, финансов, включая решения по российским активам, а также на политическом уровне.

«Нужна готовность партнеров видеть происходящее и действовать соответствующим образом. Я благодарен всем, кто продолжает поддерживать Украину и усилия по обеспечению безопасности», — добавил он.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена «достичь поставленных целей». Он отметил, что в случае отсутствия дипломатического урегулирования Москва продолжит добиваться своих целей военными средствами. Также Путин сообщил о планах завершить в текущем году поставки баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
22:54 698
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
22:22 1409
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
20:59 1837
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 5525
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
22:07 631
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
21:13 1432
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 4015
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар» разъяснение таможни
15:20 7096
Америка готовит новый удар по России?
Америка готовит новый удар по России? обновлено 22:35
22:35 8813
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 3383
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией все еще актуально
13:47 9045

