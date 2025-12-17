Зеленский призвал Трампа отреагировать на слова Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в заявлениях Москвы содержатся сигналы о намерении продолжать войну в следующем году. Об этом он сказал в вечернем обращении.

«Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы о том, что следующий год готовится как год войны. Это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые нередко заявляют, что Россия якобы стремится к завершению войны», — отметил Зеленский.

По его словам, подобные сигналы необходимо учитывать, поскольку, как считает президент Украины, в такой ситуации дипломатические процессы могут использоваться для давления и затягивания решений.

Зеленский также заявил о необходимости усиления поддержки со стороны партнеров и принятия конкретных шагов в сфере безопасности, финансов, включая решения по российским активам, а также на политическом уровне.

«Нужна готовность партнеров видеть происходящее и действовать соответствующим образом. Я благодарен всем, кто продолжает поддерживать Украину и усилия по обеспечению безопасности», — добавил он.

Ранее, 17 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена «достичь поставленных целей». Он отметил, что в случае отсутствия дипломатического урегулирования Москва продолжит добиваться своих целей военными средствами. Также Путин сообщил о планах завершить в текущем году поставки баллистической ракеты средней дальности «Орешник».