Украине срочно нужны деньги

Украина сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и нуждается в масштабной внешней поддержке в ближайшие годы, сообщает AP.

По оценке Международного валютного фонда, в 2026–2027 годах Украине потребуется в общей сложности 137 млрд евро (около 160 млрд долларов). При этом значительная часть средств должна быть привлечена уже к весне.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, заявила, что вопрос финансирования Украины на ближайшие два года должен быть решен в рамках работы Европейского совета. «Одно совершенно ясно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года», — подчеркнула она.

В то же время председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС намерены продолжить переговоры до достижения договоренности, даже если обсуждения займут несколько дней.