Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

Украине срочно нужны деньги

21:56 729

Украина сталкивается с серьезными финансовыми трудностями и нуждается в масштабной внешней поддержке в ближайшие годы, сообщает AP.

По оценке Международного валютного фонда, в 2026–2027 годах Украине потребуется в общей сложности 137 млрд евро (около 160 млрд долларов). При этом значительная часть средств должна быть привлечена уже к весне.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, заявила, что вопрос финансирования Украины на ближайшие два года должен быть решен в рамках работы Европейского совета. «Одно совершенно ясно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года», — подчеркнула она.

В то же время председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС намерены продолжить переговоры до достижения договоренности, даже если обсуждения займут несколько дней.

Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
22:54 700
Герой нашего времени
Герой нашего времени
22:22 1413
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
20:59 1837
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17:10 5526
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
22:07 631
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
21:13 1433
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
19:46 4017
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
15:20 7096
Америка готовит новый удар по России?
Америка готовит новый удар по России?
22:35 8815
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
Минобороны России впервые раскрыло траты на войну
19:57 3383
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
Европа отправит войска в Украину. Они могут вступить в бой с Россией
13:47 9046

