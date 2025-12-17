Орбан объявил о «победе» в Брюсселе

Вопрос об использовании замороженных российских активов снят с повестки саммита Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 18–19 декабря, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы одержали победу, потому что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила сегодня утром, что комиссия отступила и этот вопрос не будет обсуждаться», — заявил Орбан, которого цитирует Index.

В то же время портал 444.hu отмечает, что подтверждений словам венгерского премьера пока нет. По данным издания, Урсула фон дер Ляйен не заявляла о снятии вопроса с повестки дня. 17 декабря глава Еврокомиссии сообщала, что ЕС в ближайшие дни должен определиться с механизмом финансирования Украины — либо через совместные заимствования, либо за счет замороженных российских активов.

Издание Politico, ссылаясь на дипломатические источники, пишет, что за сутки до начала саммита переговоры о финансировании Украины «пошли вспять».

Орбан также заявил, что Венгрия считает идею совместных заимствований стран ЕС для финансирования Киева неприемлемой и намерена блокировать подобные решения. По его словам, такие меры требуют единогласного одобрения всех государств Евросоюза.

Он обратил внимание, что ранее в ЕС уже были изменены процедуры принятия решений, в частности в вопросе заморозки российских активов. Если прежде продление заморозки требовало согласия всех стран каждые шесть месяцев, то в последнее время Еврокомиссия использовала чрезвычайные полномочия, позволившие принимать решения простым большинством.