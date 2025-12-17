USD 1.7000
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена
Как СГБ задерживала экс-главу Балакена

ЕС отменяет запрет на двигатели внутреннего сгорания

22:59 393

Еврокомиссия намерена отменить запрет ЕС на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, разрешив до 10% неэлектрических транспортных средств после сильного давления со стороны Германии, Италии и европейского автомобильного сектора.

Этот шаг, который потребует одобрения правительств стран Евросоюза и Европейского парламента, станет самым значительным отступлением ЕС от своей «зеленой» политики за последние пять лет. Автопроизводители, такие как Volkswagen, владелец компании Fiat, компания Stellantis настаивали на смягчении целевых показателей и штрафов за их невыполнение. Европейская автомобильная лоббистская группа ACEA заявила, что Комиссия должна смягчить промежуточные целевые показатели на 2030 год.

Однако представители индустрии электромобилей утверждают, что это подорвет инвестиции и приведет к тому, что ЕС еще больше уступит Китаю позиции в переходе на электромобили.

«Переход от четкой цели в 100% нулевых выбросов к 90% может показаться незначительным, но, если мы сейчас отступим, мы навредим не только климату. Мы навредим конкурентоспособности Европы», — заявил генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер.

Уильям Тодтс, исполнительный директор группы T&E, занимающейся продвижением экологически чистого транспорта, заявил, что ЕС тянет время, в то время как Китай стремительно набирает обороты. «Приверженность двигателям внутреннего сгорания не сделает европейских автопроизводителей снова великими», — сказал он.

