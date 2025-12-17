Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!

Власти Таджикистана резко отреагировали на убийство ребенка, случившееся в поселке Горки-2 в Подмосковье. Ученик четвертого класса Кобилджон Алиев был зарезан нападавшим, перед этим поинтересовавшимся его национальностью. Российского посла Семена Григорьева вызвали в МИД Таджикистана и вручили ноту с требованием «провести незамедлительное, объективное и беспристрастное расследование данного трагического инцидента и привлечь всех причастных лиц к ответственности по всей строгости закона». Убийство совершил ученик той же школы, где учился Кобилджон, девятиклассник Тимофей Кулямов. Он долго и тщательно готовился к нападению на школу, подбирал оружие и разослал накануне другим ученикам свой манифест «Мой гнев», где школьник заявил о своей ненависти к людям, назвав их «биомусором», отдельно досталось евреям, антифашистам, либералам, левым и ЛГБТ-движению. В соцсетях Кулямов неоднократно писал о ненависти к мусульманам, китайцам и мексиканцам. Те, кто ознакомился с этими высказываниями, отмечают их неэмоциональный, рассудочный и продуманный характер.

Последние изменения в «Манифест» Тимофей Кулямов внес сразу перед тем, как утром 16 декабря отправиться в школу на «операцию». На нем была футболка с надписью «No Lives Matter» - «Никакие жизни не имеют значения». Позже дома у него найдут каску с надписью, отсылающей к убийству американским неонацистом в 2015 году девятерых темнокожих прихожан в Чарлстоне. Все свои действия в школе Кулямов записывал на видео. Помимо Кобилджона, он ранил еще троих человек, включая школьного охранника. После убийства мальчика Тимофей на фоне его тела сделал селфи. Он еще хотел убить учительницу математики, но найти ее не сумел. Убийцу задержали прибывшие правоохранители. Отец убийцы, работающий водителем, сказал, что «воспитывал сына патриотом». У Кобилджона Алиева отец умер несколько лет назад, его и брата, который учился с ним в одном классе, воспитывала мать, несколько лет проработавшая в этой же школе уборщицей. Мальчика похоронят в Таджикистане, посольство страны пообещало помочь с отправкой тела и организацией похорон.