Маршалловы Острова первыми в мире ввели безусловный базовый доход

23:14

Маршалловы Острова ввели общенациональную программу безусловного базового дохода — каждый житель страны будет получать 200 долларов США ежеквартально, сообщает The Guardian. Издание отмечает, что, по словам экспертов, это первое в мире государство, внедрившее такую программу.

Выплаты положены каждому резиденту без каких-либо условий. Жители Маршалловых Островов могут получить их в традиционной валюте или в виде стейблкоина, привязанного к доллару США. Граждане могут получить деньги на банковский счет, чеком или через цифровой кошелек.

«Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не останется без внимания. 200 долларов на человека в квартал или 800 долларов в год не заставят вас уволиться с работы, но станут моральной поддержкой», — заявил The Guardian министр финансов страны Дэвид Пол.

По его словам, программа безусловного базового дохода была задумана как мера социальной защиты на фоне роста цен и оттока жителей. Она финансируется за счет специального фонда, созданного в рамках соглашения с США. Этот документ среди прочего предусматривает компенсацию государству за многолетние американские ядерные испытания на территории Маршалловых Островов. Объем фонда превышает 1,3 миллиарда долларов США, еще 500 миллионов долларов Вашингтон должен инвестировать до 2027 года.

Первые выплаты перечислили в конце ноября. Финансовый менеджер Анели Сарана, которая помогает в реализации программы, рассказала, что многие жители страны использовали полученные деньги сразу же на удовлетворение основных потребностей — покупку еды и предметов первой необходимости.

