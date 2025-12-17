USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Новость дня
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Италия отказалась отправлять войска в Украину

17 декабря 2025, 23:27 470

Рим не намерен отправлять войска в Украину. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте страны.

«Для обеспечения безопасности Украины среди прочего предполагается размещение многонациональных сил для Украины во главе с «коалицией желающих» на основе добровольного участия стран. Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат в Украину», — заявила Мелони.

С таким сообщением премьер-министр выступила накануне заседания Европейского совета, который состоится 18 и 19 декабря. В частности, на нем будут обсуждать отправку европейских войск в Украину в составе «коалиции желающих».

Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 976
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 4148
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 1239
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 834
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 3152
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 3094
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 2574
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 5948
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
17 декабря 2025, 22:07 1039
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
17 декабря 2025, 21:13 1876
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
17 декабря 2025, 19:46 4778

