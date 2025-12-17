Италия отказалась отправлять войска в Украину

Рим не намерен отправлять войска в Украину. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте страны.

«Для обеспечения безопасности Украины среди прочего предполагается размещение многонациональных сил для Украины во главе с «коалицией желающих» на основе добровольного участия стран. Я еще раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат в Украину», — заявила Мелони.

С таким сообщением премьер-министр выступила накануне заседания Европейского совета, который состоится 18 и 19 декабря. В частности, на нем будут обсуждать отправку европейских войск в Украину в составе «коалиции желающих».