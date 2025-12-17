Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году

Экономист Халид Керимли в интервью haqqin.az отметил, что 2025 год в Азербайджане был объявлен годом экономического роста, однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года темпы роста экономики оказались более слабыми.

По его словам, если за 11 месяцев прошлого года экономический рост составлял 4,1%, то в 2025 году этот показатель уменьшился до 1,6%, что оказалось ниже ранее озвученных прогнозов. В начале года ожидалось, что рост экономики достигнет 3,3%, однако фактический показатель составил лишь 1,6%.

«В нефтегазовом секторе продолжает наблюдаться сокращение, в то время как доля ненефтегазового сектора в структуре экономики постепенно увеличивается. В целом был зафиксирован слабый рост ВВП на душу населения. Вместе с тем отмечена успешная реализация госбюджета: как доходы, так и расходы превысили первоначально запланированные показатели. В стране зафиксирован рост номинальных доходов населения. Несмотря на замедление темпов экономического роста, валовой продукт увеличился на 8,1%, что является более высоким показателем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Превышение роста доходов населения над уровнем инфляции привело к относительному улучшению благосостояния граждан и увеличению их реальных располагаемых доходов», — отметил Керимли.

По его словам, среди работающего населения также наблюдался рост среднемесячной заработной платы. Он подчеркнул, что за последние 11 месяцев ее рост составил 9,4%, что означает, что с января следующего года пенсии пенсионеров вырастут на аналогичный показатель. Кроме того, был зафиксирован рост внешнеторгового оборота.

«В целом, несмотря на замедление темпов экономического роста, положительная динамика сохраняется, и еще раз подтверждается необходимость развития экономики, прежде всего ненефтегазового сектора. Именно он в последующие годы станет основным драйвером экономического роста и ключевой силой, влияющей на социально-экономическое положение населения. Богатство страны увеличилось на 10 млрд, что стало возможным как за счет доходов от нефтегазового сектора, так и благодаря росту активов Государственного нефтяного фонда. В результате в 2025 году финансовая мощь страны еще больше укрепилась», — сказал экономист.

Говоря о перспективах, Керимли отметил, что бюджет на 2026 год уже утвержден и ожидания по экономическому росту выглядят более оптимистичными. В целом прогнозируется рост экономики на уровне выше 3%, а также дальнейший рост номинальных доходов населения. Власти планируют сохранить финансовую стабильность и в следующем году.

«Анализ структуры бюджета показывает, что, несмотря на отсутствие прогнозов значительного увеличения доходов и расходов по сравнению с прошлым годом, выросла доля ненефтегазового сектора. Это означает усиление роли этого сектора и частного предпринимательства в формировании бюджета, что свидетельствует о начале снижения зависимости экономики от нефтегазового сектора и является более устойчивым направлением развития в долгосрочной перспективе», — считает Керимли.

Экономист также отметил, что в структуре бюджета предусмотрены резервы для повышения пенсий и в целом для увеличения социальной помощи. По его словам, на социальные проекты выделяется больше средств, при этом значительные расходы сохраняются на обеспечение государственной безопасности и укрепление обороноспособности.

«Существенные финансовые ресурсы, как и в предыдущие годы, направляются на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Это направление остается одним из ключевых инвестиционных приоритетов и свидетельствует о планах по переселению большего числа населения в эти регионы. Основные ожидания на следующий год связаны с сохранением экономической и финансовой стабильности, дальнейшим ростом государственных суверенных фондов и национального богатства, а также поддержанием внешнего долга на управляемом уровне. Прогнозируется, что следующий год станет годом роста как средней заработной платы, так и номинальных доходов населения», — добавил Керимли.