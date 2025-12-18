USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы

Четыре американских военных самолета находятся в небе у берегов Венесуэлы на фоне сообщений о возможном военном конфликте. Об этом сообщает Flightradar24.

Речь идет об истребителе F/A-18E/F Super Hornet, двух самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, а также палубном тактическом самолете дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye.

Американский журналист Такер Карлсон в подкасте Judging Freedom заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации в Овальном кабинете.

 

По его словам, один из членов Конгресса рассказал ему, что законодателей накануне проинформировали о «неминуемой войне» с Венесуэлой.

«Вот что мне известно на данный момент: вчера членов Конгресса проинформировали о том, что надвигается война и что об этом будет объявлено сегодня в 9 вечера в обращении президента к нации. Произойдет ли это на самом деле — кто знает? Я не знаю. И я не хочу преувеличивать объем своих знаний — он в целом довольно ограничен, — но именно это сегодня утром сообщил мне один из членов Конгресса», — сказал Карлсон автору подкаста Эндрю Наполитано.

Обращение Трампа, которое должно состояться ранним утром по московскому времени, происходит на фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой, включая усиление американской военной активности в Карибском бассейне и обвинения в адрес Каракаса в наркоторговле и других преступлениях со стороны Вашингтона. Белый дом заранее не анонсировал тему выступления президента.

К ноябрю в Карибском бассейне у Венесуэлы была развернута группировка американских военных кораблей, включая эсминцы и десантные суда, а численность военных США в регионе оценивается на уровне до 16 тыс. человек. В декабре к ним добавилась авианосная ударная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford, которая действует в южной части Карибского моря.

