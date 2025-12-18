В Грузии повысят тарифы на коммунальные услуги

В Грузии Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения 29 декабря рассмотрит вопрос повышения тарифов на электроэнергию и газ с 2026 года, заявил глава комиссии Давид Нармания, сообщают грузинские СМИ.

По его словам, предпосылок для значительного роста цен на природный газ нет, возможна лишь минимальная корректировка. Повышение коснется тарифов на электроэнергию, однако конкретные параметры пока не определены — комиссия продолжает работу в ежедневном режиме.

В Тбилиси тариф на газ для бытовых потребителей компании Tbilisi Energy составляет 54 тетри (0,19 доллара) за кубометр, в большинстве регионов — 57 тетри (0,21 доллара).

Электроэнергия тарифицируется по трехступенчатой системе:

- до 101 кВт·ч — 0,15 лари ($0,054);

- до 301 кВт·ч — 0,19 лари ($0,068);

- свыше 301 кВт·ч — 0,235 лари ($0,085).

В регионах действуют аналогичные тарифы:

- до 101 кВт·ч — 0,14731 лари ($0,053)

- до 301 кВт·ч — 0,15707 лари ($0,057)

- более 301 кВт·ч — 0,23227 лари ($0,084)

Нармания отметил, что на формирование новых тарифов повлияют завершение аудита энергокомпаний, а также реализация инвестиционных проектов.