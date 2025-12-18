USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Дмитриев летит в Майами на встречу с людьми Трампа

Делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами (штат Флорида) для обсуждения урегулирования войны в Украине. С таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, в консультациях, предположительно, примут участие специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер 14 и 15 декабря провели в Берлине переговоры с представителями Украины и стран Европы. США пообещали предоставить Украине гарантии безопасности в случае завершения войны, при этом вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева остался нерешенным.

