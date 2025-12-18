Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 41‑летнего Эльгиза Алханова, жителя Агдамского района, учредителя и руководителя реабилитационного центра Həyat üçün şans («Шанс для жизни») в поселке Новханы Апшеронского района.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Алханов был привлечен к ответственности в связи со смертью Парвиза Гасанова, которого привезли в центр для лечения, где он и скончался на следующий день.

Родственники Парвиза связались с Алхановым, чтобы разместить его в центре. По указанию Алханова Гасанова насильно, в наручниках, доставили из Гёйгёльского района в Баку. Мужчина активно возражал и вскоре потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Прокуратура Апшеронского района возбудила уголовное дело. Алханов был арестован.

Своей вины подсудимый не признал. В показаниях он заявил, что у центра есть филиалы с отдельными руководителями и что филиалом, где произошел инцидент, руководил некий Рустам. Алханов также отметил, что мать и сестра покойного не возражали против принудительных методов его доставки в центр. И заявил, что пять лет открывал реабилитационные центры, работающие по лицензии и программе «12 шагов».

Суд приговорил Эльгиза Алханова к 10,5 года лишения свободы. Трое других фигурантов получили условные сроки.