USD 1.7000
EUR 1.9940
RUB 2.1421
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Распространение «снюса» в Баку заинтересовало полицию

Ульвия Худиева
01:11 300

Среди школьников распространяется табачный продукт, внешне напоминающий жевательную резинку, известный как «снюс». Подростки нередко употребляют его, не зная состава и возможных последствий для здоровья.

В МВД сообщили, что в настоящее время проводится проверка состава «снюса». Как заявил сотрудник пресс-службы ведомства лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов, на данный момент отсутствует экспертное заключение, позволяющее отнести данный продукт к наркотическим или психотропным веществам.

В министерстве напомнили, что продажа никотиносодержащей продукции и табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещена законодательством. В связи с этим правоохранительные органы проводят профилактические и контрольные мероприятия.

Сотрудники полиции продолжают проверки в торговых точках, а также усилили контроль вблизи образовательных учреждений с целью предотвращения распространения вредных привычек среди подростков.

Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 989
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 4163
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 1245
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 835
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 3157
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 3104
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 2581
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 5950
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
17 декабря 2025, 22:07 1041
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
17 декабря 2025, 21:13 1877
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
17 декабря 2025, 19:46 4779

