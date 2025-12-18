Распространение «снюса» в Баку заинтересовало полицию

Среди школьников распространяется табачный продукт, внешне напоминающий жевательную резинку, известный как «снюс». Подростки нередко употребляют его, не зная состава и возможных последствий для здоровья.

В МВД сообщили, что в настоящее время проводится проверка состава «снюса». Как заявил сотрудник пресс-службы ведомства лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов, на данный момент отсутствует экспертное заключение, позволяющее отнести данный продукт к наркотическим или психотропным веществам.

В министерстве напомнили, что продажа никотиносодержащей продукции и табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетия, запрещена законодательством. В связи с этим правоохранительные органы проводят профилактические и контрольные мероприятия.

Сотрудники полиции продолжают проверки в торговых точках, а также усилили контроль вблизи образовательных учреждений с целью предотвращения распространения вредных привычек среди подростков.