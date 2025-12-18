USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Трамп заклеймил всех бывших президентов

01:22 158

Белый дом обновил информационные таблички в так называемой «Аллее президентской славы», добавив критические характеристики в адрес бывших президентов США, отражающие позицию президента Дональда Трампа.

В частности, на одной из табличек бывший президент Джо Байден назван «худшим президентом в истории США», а Барак Обама охарактеризован как «одна из самых спорных политических фигур».

Обновленные формулировки вызвали дискуссии в американских СМИ и социальных сетях, однако официальных комментариев со стороны представителей Белого дома по поводу причин изменений пока не последовало.

Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 992
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32
17 декабря 2025, 22:32 4164
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 1245
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35
17 декабря 2025, 23:35 836
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54
17 декабря 2025, 22:54 3157
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 3104
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59
17 декабря 2025, 20:59 2581
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10
17 декабря 2025, 17:10 5951
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
17 декабря 2025, 22:07 1041
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
17 декабря 2025, 21:13 1877
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
17 декабря 2025, 19:46
17 декабря 2025, 19:46 4779

