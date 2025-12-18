Трамп заклеймил всех бывших президентов

Белый дом обновил информационные таблички в так называемой «Аллее президентской славы», добавив критические характеристики в адрес бывших президентов США, отражающие позицию президента Дональда Трампа.

В частности, на одной из табличек бывший президент Джо Байден назван «худшим президентом в истории США», а Барак Обама охарактеризован как «одна из самых спорных политических фигур».

Обновленные формулировки вызвали дискуссии в американских СМИ и социальных сетях, однако официальных комментариев со стороны представителей Белого дома по поводу причин изменений пока не последовало.