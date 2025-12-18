USD 1.7000
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»
Что произошло на таможенном посту «Билясувар»

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы

01:40 573

США намерены вернуть права на нефтяные активы в Венесуэле, которые ранее были утрачены американскими компаниями, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, венесуэльские власти незаконно завладели американскими активами, вытеснив компании из США и лишив их земли и прав на добычу нефти.

«Наша страна будет сильной. Мы восстановим справедливость», — заявил Трамп.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что президент США может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы.

В то же время, как пишет The New York Times, правительство Венесуэлы приказало военно-морскому флоту сопровождать суда с нефтепродуктами.

Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
Гасанова отвезли в «Шанс для жизни», чтобы вылечить. Но он там умер
00:40 1979
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал
Израиль заблокировал участие Турции, Азербайджан не поехал важная тема
17 декабря 2025, 22:32 5217
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы
Палубная авиация США поднята в небо у Венесуэлы обновлено 00:54
00:54 1780
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году
Каким оказался 2025 год для экономики Азербайджана и что ждет ее в 2026 году рассказал эксперт
17 декабря 2025, 23:35 1128
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует!
Убийство таджикского мальчика в России. Душанбе негодует! наш комментарий
17 декабря 2025, 22:54 4159
Герой нашего времени
Герой нашего времени главная тема
17 декабря 2025, 22:22 3758
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность?
Вы уже не отличите продукты от ГМО. Новая опасность? разбираем с Соней Пековой
17 декабря 2025, 20:59 2907
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
О переводе работников «Бибиэйбат» на другие действующие заводы
17 декабря 2025, 17:10 6094
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
В Агдаме мирный житель подорвался на мине
17 декабря 2025, 22:07 1174
США и Европа делят российские деньги
США и Европа делят российские деньги
17 декабря 2025, 21:13 2079
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
Турция избавляется от российской С-400, чтобы получить F-35
17 декабря 2025, 19:46 5007

