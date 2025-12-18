Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы

США намерены вернуть права на нефтяные активы в Венесуэле, которые ранее были утрачены американскими компаниями, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, венесуэльские власти незаконно завладели американскими активами, вытеснив компании из США и лишив их земли и прав на добычу нефти.

«Наша страна будет сильной. Мы восстановим справедливость», — заявил Трамп.

Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что президент США может объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы.

В то же время, как пишет The New York Times, правительство Венесуэлы приказало военно-морскому флоту сопровождать суда с нефтепродуктами.