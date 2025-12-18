Генсек НАТО: Россия может обойти альянс

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, заявив, что в противном случае существует риск усиления России по сравнению с возможностями НАТО.

Об этом Рютте заявил в интервью Би-би-си.

По его словам, если государства альянса не будут придерживаться уровня оборонных расходов в 5% ВВП, в перспективе нескольких лет Россия может существенно нарастить военный потенциал. Рютте напомнил, что соответствующее обязательство было принято после инициативы президента США Дональда Трампа, озвученной на саммите НАТО в Гааге.

Генсек альянса отметил, что, по его мнению, благодаря позиции президента США НАТО стало «сильнее, чем когда-либо», а требование увеличить оборонные расходы он назвал одним из ключевых внешнеполитических достижений Дональда Трампа.

«Сейчас мы сильнее, однако если решения, принятые в Гааге, не будут выполнены, через несколько лет мы можем оказаться слабее России, что представляет серьезную угрозу», — заявил Рютте.

Он также прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о так называемых «исторических территориях», отметив, что подобные подходы, по его мнению, создают дополнительные риски для безопасности в Европе. Рютте подчеркнул, что конфликт уже привел к значительным человеческим потерям.