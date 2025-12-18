Трамп обратился к американцам. Объявления войны Венесуэле не было

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к согражданам. В своей короткой речи он говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей, пошлинах и экономической политике в США в целом, раскритиковал предыдущую администрацию страны и рассказал о достижениях своей команды.

Президент заявил, что унаследовал США в худшем положении в истории и работает над тем, чтобы исправить ситуацию. «Когда я вступил в должность, инфляция была самой высокой за последние 48 лет, а некоторые скажут, что и за всю историю нашей страны... Они (демократы) вызвали хаос. Они вызвали ужасную ситуацию по всему миру. Но теперь у вас есть президент, который борется за законопослушных, трудолюбивых людей нашей страны», — сказал Трамп.

Также он рассказал, что в США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны благодаря усилиям нынешней администрации. Указал на снижение наркотрафика в США по морским маршрутам на 94%. Пообещал, что в следующий год в США начнут работать больше 1600 электростанций. Он не назвал имени следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, но сказал, что им будет человек, который верит в снижение ключевой ставки.

«Мне достался бардак, я его исправляю», – сказал он. По словам Трампа, над США «смеялись во всем мире, но им больше не до смеха». Кроме того, Трамп рассказал о своей роли в завершении войны в Газе: «Впервые за 3000 лет на Ближний Восток пришел мир».

Трамп заявил, что за первые 11 месяцев президентства он обеспечил 18 трлн долларов инвестиций в США. Не в последнюю очередь, благодаря пошлинам.

Американский лидер говорил также об уровне зарплат и более доступной медицине для граждан США. Он напомнил о «большом прекрасном билле» (Big Beautiful Bill, BBB) — масштабном законе, который объединил 12 инициатив, предусматривающих отмену налога на чаевые, сверхурочную работу и выплаты по социальному обеспечению для пенсионеров. Трамп отметил, что благодаря этим мерам многие американские семьи смогут ежегодно экономить от $11 тыс. до $20 тыс., а предстоящей весной страну ожидает самый крупный сезон возврата налогов.

Речь Трампа не продлилась и 20 минут. Президент США пожелал всем счастливого Рождества и завершил выступление.

Вопреки заявлению журналиста Такера Карлсона, президент США не объявил о начале военных действий в Венесуэле и не рассказал про рост напряженности в Латинской Америке. Он также не упомянул и войну в Украине, которую американский лидер обещал завершить за 24 часа. Накануне американский журналист Такер Карлсон утверждал, что Дональд Трамп собирается объявить о начале войны с Венесуэлой во время своего обращения. По словам журналиста, о намерениях президента ему якобы рассказал один из членов Конгресса США.